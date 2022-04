Vaccini: Toti, quarta dose? Probabile richiamo stagionale

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Fare o meno la quarta dose di vaccino anti-Covid in autunno è una decisione che spetta al "ministero della Salute, l'Iss, Aifa ed Ema. Immagino, ma la mia è solo una suggestione, che non andremo alla quarta, quinta e sesta dose come se fosse un concorso a premi. Andremo con un richiamo stagionale per chi lo vorrà fare, esattamente come si fa col normale vaccino antinfluenzale". Lo ha detto il governatore ligure e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti a margine della visita all'ospedale pediatrico Gaslini e al Policlinico San Martino. (ANSA).