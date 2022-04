Calcio: Nzola non riesce a togliere piercing e Motta lo cambia

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Mbala Nzola non riesce ad estrarre un piercing dall'orecchio, nonostante i tentativi della panchina dello Spezia, ed il suo tecnico Thiago Motta decide di sostituirlo dieci minuti dopo averlo mandato in campo.

L'episodio è avvenuto nel secondo tempo di Spezia-Inter, in quel momento sul punteggio di 0-1. Al minuto 59 la scelta di sostituire Manaj con Nzola per provare a pareggiare la partita.

Il numero 18 viene però spedito fuori campo dall'arbitro Maresca per rimuovere un piercing che risultava coperto da un cerotto. I tentativi di sganciarlo però non vanno a buon fine, vani i tentativi degli uomini della panchina. Alla fine Motta, evidentemente spazientito, decide di sostituirlo per dare spazio ad Antiste. A fine partita, il calciatore angolano corre negli spogliatoi subissato dai fischi dei tifosi di casa. (ANSA).