Ultraottantenne fa cadere motociclista e scappa

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 APR - Un anziano spezzino che alla guida della sua Alfa Romeo ha fatto cadere un motociclista per poi darsi alla fuga che ha riportato alcune lesioni e stato rintracciato dalla Municipale della Spezia e accusato di omissione di soccorso e fuga in incidente con lesioni.

L'incidente è avvenuto alla rotonda tra via Gavatro e via Sarzana. L'anziano, senza rispettare la precedenza, ha praticamente tagliato la strada al motociclista costringendolo a una violenta frenata che ne ha provocato la caduta. L'anziano, secondo quanto ricostruito dalla Municipale che ha visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, prima ha rallentato poi ha ingranato la marcia ed è scappato in tutta fretta.

Una volta rintracciato, l'anziano è stato convocato in Comando per redigere tutti gli atti relativi alla segnalazione che verrà inviata all'Autorità Giudiziaria. Per lui, cui la patente è stata immediatamente ritirata all'atto dell'identificazione, l'accusa di omissione di soccorso per cui è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da uno a tre anni. A tali pene vanno a sommarsi quelle per il reato di fuga in incidente con lesioni, cui consegue la reclusione da un anno a tre anni e la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi. Dal punto di vista amministrativo, gli verrà contestata la sanzione per la mancata precedenza e la decurtazione di 15 punti dalla patente di guida. (ANSA).