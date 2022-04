Comunali Genova: Pd, Articolo Uno e Psi insieme in lista

Partito Democratico, Articolo Uno e Psi si presenteranno sotto un unico simbolo alle prossime elezioni comunali genovesi. Il logo, in formato gigante, è stato presentato nel pomeriggio durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato i vertici locali dei tre partiti e il candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo.

Quest'ultimo si è fermato solo pochi minuti all'evento perché, hanno spiegato dallo staff, era atteso ad un altro appuntamento di campagna elettorale. Dello Strologo che, ha notato qualcuno, non è presente con il suo nome sul logo della lista: "Non abbiamo bisogno, come il centrodestra, di colmare un vuoto di contenuti mettendo il nome di Bucci su tutti i simboli - ha spiegato Simone D'Angelo, segretario provinciale del Pd - il centrosinistra punta sulla forza della propria identità politica e lasciano al candidato della lista civica quel valore aggiunto che siamo certi potrà portare, la scelta è quella di valorizzare i progetti politici e di mettere al centro le persone". La lista Pd, Articolo Uno e Psi, hanno spiegato i partiti, punterà molto sulla pluralità: "Non una sommatoria di dirigenti di partito" assicura D'Angelo. Oltre a molti consiglieri uscenti, infatti, non mancheranno figure come i rappresentanti di Fridays For Future a Genova o le femministe di Udi. "Faremo una campagna casa per casa, strada per strada, per ridefinire la cosiddetta connessione sentimentale tra rappresentanti e rappresentati - prosegue il segretario provinciale Pd - le elezioni francesi ci dicono in maniera forte che c'è bisogno di sinistra e noi pensiamo che questa nostra lista sia la dimostrazione di una sinistra che non vuole solo protestare ma può anche governare".

Corrado Oppedisano, segretario regionale del Psi, auspica che "questa unione abbia un orizzonte temporale più vasto di giugno e delle comunali, stare insieme significa abbattere il centrodestra che altro non è che una scatola vuota". Gian Carlo Domenico Furfaro, segretario genovese di Articolo Uno, ricorda che "questo percorso di unione era già stato avviato per le scorse regionali, ora per supportare Ariel Dello Strologo".

