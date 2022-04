Energia: Bucci, non si torni indietro su ecosostenibilità

"Il problema della guerra in Ucraina non ci deve far tornare indietro nel percorso che si sta facendo verso l'ecosostenibilità, non è così che si risolve il problema". A spiegarlo il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del convegno "Transizione energetica al buio", organizzato dalla Regione Liguria. "In questa situazione dobbiamo trovare nuove fonti energetiche da sviluppare - ha detto - sappiamo che questo porterà anche a posti di lavoro e per questo bisogna andare in questa direzione. Genova sta facendo molto, abbiamo il progetto di avere tutto il trasporto pubblico decarbonizzato entro il 2025, così come sarà green anche il porto. Infine abbiamo il progetto dello skymetro che oltre a essere un trasporto pubblico decarbonizzato produrrà anche energia dai pannelli solari, e questo è un modello pilota di ciò che si dovrà fare in futuro".

Il sindaco di Genova la pensa diversamente dal governatore Giovanni toti che il 7 aprile aveva detto: "Se dobbiamo cambiare il nostro mix energetico per renderci indipendenti dal gas russo c'è solo un modo di farlo nei prossimi 12-18 mesi: bloccare la transizione ecologica e riaprire le centrali a carbone, nei prossimi 12 mesi le catene di montaggio devono restare aperte e le case riscaldate"