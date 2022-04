Covid: Liguria, ancora 6 decessi. Lieve aumento ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Sono 1.490 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 10.266 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività del 14.5%, lievemente più basso rispetto alla percentuale nazionale. Il totale dei casi positivi esclusi i guariti e i deceduti è 17.427, 97 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono in lieve aumento: sono 264, 9 in più di ieri. Otto sono le persone in terapia intensiva, 2 dei quali non vaccinati. In isolamento domiciliare ci sono 17.154 persone, 108 in meno rispetto a ieri.

Secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso da Regione Liguria ci sono stati ulteriori sei decessi, il 6 e 7 aprile: si tratta di 5 uomini di età compresa tra i 56 e i 94 anni e una donna di 90 anni. I decessi in Liguria da inizio pandemia sono 5.224. (ANSA).