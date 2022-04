Samp: Giampaolo, l'unica recriminazione è sul risultato

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Sconfitta di misura dalla Roma, alla Sampdoria è mancato solo il gol. "Alla squadra ho detto che non devono avere niente da recriminare - ha spiegato Giampaolo - l'unica recriminazione ci può essere sul risultato. L'abbiamo giocata come l'avevamo preparata al cospetto di una squadra in grande salute. Purtroppo il risultato non è quello che ci aspettavamo. Brava la Roma a fare gol ma non ricordo altre loro occasioni nitide se non quella scaturita da un nostro retropassaggio di Bereszynski".

Per la Sampdoria di fatto un'occasione persa. "Dentro la partita ci siamo stati ma il risultato non ci da ragione. Sono convinto però che se tu giochi, fai prestazioni di buon livello alla fine l'obiettivo che devi raggiungere lo raggiungi. Mi è spiaciuto solo non aver festeggiato con il nostro pubblico, oggi straordinario. E' stata una gradinata bellissima come eravamo abituati in passato".

Non è bastato l'ingresso di Quagliarella per cambiare le carte in tavola. "Ho cambiato Sensi perché eravamo sotto di un gol e volevo giocare con un attaccante in più di ruolo, Quagliarella, così ho spostato Sabiri dietro le punte anche perché se la Roma non la allunghi ti mangia. Purtroppo il tasso tecnico tra noi e la Roma è molto diverso, hanno qualità e sanno palleggiare. Purtroppo in attacco non possiamo inventarci niente abbiamo Sabiri, Caputo, Quagliarella e Supriaha che non è pronto. I quattro che devono sostenere il peso offensivo sono loro. Se parto subito con Quagliarella e Caputo poi non ho cambi offensivi". (ANSA).