Gaslini diffuso: Cgil, forti riserve

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - "Entro l'estate il personale delle pediatrie e delle neonatologie delle Asl 1, 2, 4, 5 dovrebbe confluire sotto la direzione dell'ospedale Gaslini. Le nostre preoccupazioni su questo progetto derivano dal fatto che per l'ennesima volta si tende ad avere una visione "ospedalocentrica" di servizi e sanità che invece, come da tempo chiede la Cgil, dovrebbero essere governate e integrate nel territorio, in una visione di medicina di prossimità e, in questo caso, di avvicinare la necessità di salute delle famiglie e dei loro bambini alla risposta sanitaria". E' critica la Cgil sulla proposta della Regione di avere un 'Gaslini diffuso'. "Non si tratta di mettere in discussione il Gaslini che è una eccellenza riconosciuta a livello internazionale e che deve essere aiutata - in primis dalla Regione - ad esprimere al massimo le potenzialità che gli derivano dalla condizione di Istituto di ricovero e cura pediatrico a carattere scientifico, ma di mettere in sicurezza i servizi sul territorio. In attesa di avere maggiori delucidazioni sull'operazione esprimiamo forti preoccupazioni e riserve". (ANSA).