Crociere: Msc apre stagione estiva a Genova che avrà 6 navi

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Msc Crociere aprirà domani la stagione estiva delle crociere a Genova con Msc Splendida che sarà la prima a salpare. E per la prima volta sei navi Msc faranno base a Genova per tutta l'estate. La compagnia torna a schierare l'intera flotta di 19 navi in tutti i mari del mondo, dopo la ripresa graduale dell'ultimo anno. "Poter contare su uno schieramento di 19 navi è per Msc Crociere un vero e proprio record, perché prima della pandemia non erano ancora entrate in flotta MSC Seashore e MSC Virtuosa, battezzate entrambe a novembre 2021" spiega Leonardo Massa, managing director Msc Crociere. "Quindi non avevamo mai avuto un'offerta di crociere così ricca a livello globale - continua - e, in questo contesto, Genova continua a giocare un ruolo strategico, confermandosi l'home port della Compagnia: per la prima volta ben 6 navi infatti salperanno per tutta l'estate da Genova, inoltre saranno addirittura 12 le navi che toccheranno questa città almeno una volta nel corso del 2022. Il tutto nella più assoluta sicurezza grazie a un protocollo che ha fatto scuola nel mondo". Genova continuerà ad essere per Msc Crociere il primo porto al mondo in termini di numero di toccate e movimentazione, tornando ad avvicinarsi ai numeri record registrati nel 2019: la previsione è infatti di movimentare 820.000 crocieristi attraverso 245 scali durante tutto il 2022.

Sommando i porti di Genova e La Spezia, Msc Crociere quest'anno arriverà a circa 1 milione di crocieristi movimentati con 290 scali complessivi. Oltre a Msc Splendida avranno base a Genova Msc Meraviglia, Msc Opera, Msc Seaview, Msc Seaside, Msc Orchestra. Resterà in vigore anche per l'estate il protocollo anti-Covid a partire dall'obbligo di vaccino e Green pass, tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l'imbarco e obbligo di mascherina a bordo. (ANSA).