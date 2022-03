Capolavori Barocco genovese in mostra a Palazzo Doria

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Il meglio della pittura barocca genovese negli originali saloni del Seicento di Palazzo Doria Carcassi, decorati con raffinati stucchi in tipico stile 'barocchetto genovese': è questo il suggestivo connubio della mostra 'Genova pittrice. Capolavori dell'Età Barocca nelle collezioni di Banca Carige e Fondazione Carige' in programma dal 6 aprile al 10 luglio nella meravigliosa sede della fondazione in via David Chiossone 10 nel cuore dei vicoli.

L'iniziativa è stata presentata in anteprima dalla curatrice Anna Orlando, il responsabile Comunicazione di Banca Carige Alfredo Majo e il presidente della Fondazione Carige Paolo Momigliano.

Oltre 30 i dipinti esposti tra cui alcuni capolavori molto noti ma anche opere che rappresentano una vera e propria scoperta per il visitatore. In mostra è possibile osservare i lavori di grandi maestri come Anton Van Dyck, Bernardo Strozzi, Domenico Piola, Gio. Benedetto Castiglione, Valerio Castello e Alessandro Magnasco insieme ai loro allievi e seguaci come Bartolomeo Biscaino o Stefano Magnasco. Un focus particolare viene proposto sui caravaggeschi quali Gioacchino Assereto e Orazio De Ferrari e sui naturalisti come Domenico Fiasella e Giovanni Andrea De Ferrari e sulla loro capacità di inscenare fiabe mitologiche, scene bibliche o storie quotidiane in grandi tele affollate e coloratissime.

Da segnalare la suggestiva ambientazione della mostra a cui si accede salendo un monumentale scalone circondati da affreschi, teorie di colonne e i giochi prospettici della architetture tromp l'oeil. (ANSA).