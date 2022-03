Federacciai:Antonio Gozzi designato come prossimo presidente

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Antonio Gozzi, presidente e amministratore delegato di Duferco Italia Holding, è stato designato come prossimo Presidente di Federacciai, per il biennio 2022 - 2024. La nomina di Gozzi, spiega una nota, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli imprenditori siderurgici che si terrà il prossimo mese di giugno.

Antonio Gozzi, nato a Chiavari (Genova) nel 1954, dal 1995 guida Duferco Italia Holding, la società che organizza la presenza italiana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali la produzione siderurgica, l'energia, l'engineering, la logistica e lo shipping. Presidente di Interconnector Energy Italia e rappresentante dei settori hard to abate di Confindustria, Gozzi lavora da mesi sui dossier della transizione energetica e dell'impatto che questa ha su interi settori strategici dell'industria italiana.

È stato già Presidente di Federacciai dal 2012 al 2018 e attualmente ricopriva il ruolo di Vicepresidente. Ha collaborato a lungo con l'Università di Genova come Professore associato, su temi riguardanti l'industria, l'energia e lo shipping. Grande appassionato di calcio, Antonio Gozzi è inoltre dal 2007 il Presidente della Virtus Entella, società calcistica di Chiavari (Genova) che milita nel campionato italiano di serie C. (ANSA).