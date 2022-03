Cantieri autostrade:code in A10, 73 minuti da Savona ad Arenzano

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Code a tratti in A10 a causa dei lavori previsti per l'ammodernamento della rete. Sono 73 i minuti per arrivare da Savona ad Arenzano, a fronte dei 20 con la strada libera dai cantieri. E' come se si percorressero 63 chilometri in più.

Tre i chilometri di incolonnamenti in A12 tra Rapallo e Recco. Le criticità erano già state annunciate e Autostrade ha attivato i cantieri in vista della chiusura nel periodo tra Pasqua e l'8 maggio. La decisione è stata condivisa con il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e istituzioni territoriali (ANSA).