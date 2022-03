Calcio: 200 tifosi seguono l'allenamento della Sampdoria

(ANSA) - BOGLIASCO, 26 MAR - Sono stati circa 200 i tifosi che si sono dati appuntamento a Bogliasco per salutare la Sampdoria nell'ultima seduta della settimana sotto gli occhi del presidente Marco Lanna. Un abbraccio alla squadra che ha disputato una partitella in famiglia a ranghi misti con la partecipazione della Primavera: 52 minuti complessivi di gioco, scanditi dai gol di Quagliarella, Caputo e Magnani). Otto i giocatori assenti per impegni con le nazionali: Askildsen, Bereszynski, Ekdal, Rincón, Sensi, Thorsby, Yoshida, Colley (ANSA).