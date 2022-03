Pnrr: alle Cinque Terre cassonetti rifiuti 'intelligenti'

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 MAR - I comuni della Riviera Spezzina, che comprende anche le Cinque Terre, hanno presentato un progetto per finanziare l'installazione di eco isole "intelligenti", con accesso tramite tessera, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale chiesto un contributo di oltre 2,3 milioni di euro dai comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina, con delibere delle rispettive giunte. "Il sistema per come è oggi non ci piace per niente. Il porta a porta ha dimostrato di non essere più adeguato. Non è un bel colpo d'occhio vedere i sacchetti esposti davanti alle case già alle 16" spiega Franco Villa, sindaco di Vernazza. "Inoltre è difficile chiedere di differenziare ai tanti affittacamere dei nostri borghi. Chi non ha una cantina dove conservare la spazzatura fino al giorno del ritiro non sa come fare". Il progetto, stilato dall'azienda Acam Ambiente, sarebbe finanziato con il capitolo "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" del Pnrr e prevede anche una rete di videosorveglianza per evitare gli abbandoni indiscriminati di rifiuti. Ad oggi la percentuale di differenziata nei borghi della Riviera Spezzina va, secondo i dati del censimento 2020, dal 60% di Deiva Marina fino all'84% di Monterosso al mare. (ANSA).