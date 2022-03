Covid: muore 40enne, continuano ad aumentare i positivi

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Continua la diffusione del covid in Liguria e il numero dei positivi è in crescita. E tra i dati di giornata spicca la morte di un uomo di 40 al San Martino. Sono 17354 i positivi, 258 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1539, emersi da 11892 tamponi (3178 molecolari e 8714 test antigenici). Il tasso di positività è del 12,94%, mentre a livello nazionale è al 14,8%. I nuovi positivi sono 717 nell'area di genova, 293 nello Spezzino, 209 nel Savonese, 191 nell'Imperiese, 124 nel Tigullio e 5 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 253, 6 meno di ieri. Tra questi malati 7 sono in terapia intensiva (2 non vaccinati), erano 8.

Continuano però a crescere i ricoveri al Gaslini dove ci sono 10 giovani pazienti ricoverati (nessuna in terapia intensiva), 3 più di ieri. I morti sono due, avevano 40 e 80 anni. Il quarantenne era un paziente ultra-fragile con gravi co-morbilità di carattere oncologico. I decessi da inizio pandemia sono 5182. I guariti sono 1279. In isolamento domiciliare ci sono 16736 persone, 631 in più, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 1684. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1741 vaccini, di cui 121 proteici (ANSA).