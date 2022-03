Toti, su dati Covid Liguria in linea con quadro nazionale

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Il quadro epidemiologico in Liguria "è caratterizzato da un aumento dell'incidenza da un paio di settimane. Pur non essendo un indicatore principale, è comunque un segnale dell'aumentata circolazione del virus". Lo scrive in una nota il governatore e assessore alla sanità Giovanni Toti commentando i dati odierni sulla pandemia.

"Per quanto riguarda la pressione ospedaliera - ha detto Toti -, dopo il picco nel mese di gennaio e la discesa nel mese di febbraio, nel mese di marzo si registra una certa stabilità con una oscillazione tra i 20 e i 30 ingressi giornalieri nei nostri ospedali. Questo si ripercuote sui numeri dei pazienti in malattia intensiva e in media intensità negli ospedali del territorio: negli ultimi giorni il quadro è stabile con poco più di 200 persone ricoverati in media intensità in Liguria. Il numero dei malati, comunque, è diminuito del 70-80% rispetto ai picchi di gennaio".

La Liguria "è in zona bianca dal 14 marzo e gli indicatori di oggi ci vedono al 4% di terapie intensive occupate e al 14% delle medie intensità - ha concluso -. Complessivamente la Liguria è in linea con il quadro nazionale". (ANSA).