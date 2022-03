Comunali: Dello Strologo, Genova sia inclusiva e accessibile

"Nel viaggio che sto compiendo per ritrovare e ridefinire l'identità di Genova, mi imbatto in realtà da sostenere con più energia e coraggio e in voragini sociali create dal disinteresse dell'attuale amministrazione.

Penso al mondo Lgbtq+ che in questi anni si è visto persino privato del patrocinio al Pride, mai prima negato da un sindaco di questa città". Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Genova del fronte progressista Ariel Dello Strologo.

"Non è questa l'identità di Genova, una città che ha sempre fatto dell'inclusività, non solo di genere ma a tutti i livelli, una propria forza e risorsa. Così come la sua capacità di accogliere e sostenere eccellenze nell'ambito dell'innovazione. L' Istituto Italiano di Tecnologia, per esempio. Il 30% degli studenti e delle studentesse, dei ricercatori e delle ricercatrici, vengono dall'estero. Il 20% sono ex cervelli in fuga. Una città attenta e sensibile non può prescindere da un assessorato all'innovazione che consentirà a centri di ricerca, università, ospedali, aziende pubbliche e private di collaborare più attivamente e di individuare spazi e servizi integrati e condivisibili".

Questa visione comprende quella di una città a misura di giovani, accessibile per studenti e studentesse fuori sede, per creare e cogliere un'opportunità di ripopolazione e riqualificazione urbana. I ragazzi e le ragazze hanno la forte necessità di luoghi dove studiare, lavorare e socializzare, che siano accessibili a tutti. Aule studio e biblioteche aperte tutti i giorni, anche nei fine settimana e la sera. Palestre e attrezzature all'avanguardia per lo sport. Non c'è benessere per cittadini e cittadine, di qualunque età, senza servizi adeguati.

E senza collegamenti: Genova è troppo distante da Milano, Torino o Roma. Non solo: anche Nervi è troppo lontana da Voltri. E Struppa dalla Foce. In una città si può vivere bene se le istituzioni fanno bene il loro lavoro ed è evidente che questa amministrazione non ha investito in una forza attrattiva di Genova". (ANSA).