Covid: Liguria, ancora nuovi casi, due decessi e più ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Sono 1.327 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.197 tamponi effettuati, di cui 2.938 molecolari e 7.259 test rapidi antigenici. Genova ha ancora il primato dei nuovi casi (660), seguita da Savona (210), La Spezia (198), Il Tigullio (136), e Imperia (122). Un solo caso non è riconducibile alla residenza in Liguria. Aumenta dunque il titola dei casi positivi che a oggi è di 13.941, 224 in più rispetto a ieri.

Aumentano anche se di poco i ricoveri: sono a oggi 253, 5 in più rispetto a ieri. Stabili, con 14 pazienti ricoverati, le Terapie Intensive (5 sono i non vaccinati). In isolamento domiciliare ci sono 12.877 persone, 304 in più rispetto a ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.930.

I deceduti, da inizio pandemia, sono 5.152, due più di ieri.

Il bollettino di Regione Liguria riporta infatti il decesso di una donna di 83 anni avvenuto il 6 marzo e quello di un uomo di 92 anni avvenuto il 10 marzo.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.586 dosi di vaccino a mRna e 27 dosi di vaccino proteico. Le dosi booster somministrate sono, a oggi, 946.977. (ANSA).