Ucraina: supermercato raziona olio di semi nell'Imperiese

(ANSA) - VALLECROSIA, 10 MAR - Il supermercato Eurospin di Vallecrosia ha affisso dei cartelli all'ingresso e negli scaffali interessati, con cui annuncia il razionamento dell'olio di semi. E' infatti possibile acquistare fino a cinque pezzi da un litro di olio di semi di girasole, per scontrino, e due pezzi da un litro di olio di semi di mais. Il motivo: "A fronte della grave situazione internazionale, per garantire continuità di rifornimento". Analogo provvedimento era stato adottato anche dal supermercato all'ingrosso Metro, di Ventimiglia e a quanto si apprende la scia si allunga di giorno in giorno e potrebbe in futuro riguardare altri alimenti. Così come a fronte dell'aumento del prezzo del gasolio e del fermo dei pescherecci, ci sono ristoranti, come a Sanremo, che sono stati costretti a togliere alcuni piatti di pesce dal menù, per evitare di applicare spropositati rincari. (ANSA).