In 4 picchiano rider e lo perseguitano per giorni, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - In quattro hanno picchiato un rider e lo hanno perseguitato per giorni, con telefonate e minacce. La polizia è riuscita a individuare uno dei membri della "banda" e lo ha arrestato. Il giovane, 19 anni, è stato fermato in discoteca nonostante fosse già ai domiciliari per un furto.

Gli agenti agenti sono arrivati nel locale, subito dopo l'aggressione, e hanno preso il ragazzo mentre cercava di scappare. Una volta raggiunto ha provato a divincolarsi colpendo i poliziotti. Le indagini sono in corso per capire i motivi dell'aggressione al rider e per risalire all'identità degli altri tre amici. (ANSA).