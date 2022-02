Savona, centinaia in piazza per chiedere 'pace'

(ANSA) - SAVONA, 26 FEB - Tantissimi i cittadini savonesi scesi in piazza Mameli per dire "No" alla guerra e far sentire la propria vicinanza alla comunità ucraina. Il presidio segue quello che si è tenuto giovedì pomeriggio in seguito allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina nella notte di mercoledì ed è stato organizzato da Acli, Aned, Anpi, Arci, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, Legambiente e molta parte dell'associazionismo. Presenti in piazza i sindaci di Albissola, Stella, Quiliano, Savona.

I sindaci sono pronti a coordinarsi con la prefettura per l'accoglienza dei cittadini ucraini che scappano dalla guerra.

Secondo il primo cittadino di Quiliano Nicola Isetta sarebbe necessario "capire come poter affrontare l'accoglienza che coinvolgerà i nostri territori nei prossimi giorni". Per il sindaco di Albissola Gianluca Nasuti c'è "il dovere di metterci a disposizione per la popolazione ucraina". Dello stesso avviso anche il sindaco di Stella Andrea Castellini: "Questa guerra non serviva a nessuno".

"L'Europa ha ancora aperte le profonde ferite derivanti dalle due guerre mondiali, che hanno dilaniato intere popolazioni, per rischiare un nuovo devastante conflitto - hanno sottolineato i promotori della manifestazione -. Il governo italiano non si dimentichi che l'articolo 11 della Costituzione recita che l'Italia ripudia la guerra quale strumento di risoluzione dei conflitti e dunque si adoperi con ogni mezzo per una risoluzione negoziata". (ANSA).