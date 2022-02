Comunali Genova: la sinistra candida Antonella Marras

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - E' Antonella Marras la candidata sindaco della sinistra genovese. Prima donna a correre per la carica di primo cittadino sarà la rappresentanza del Partito Comunista Italiano, del Partito della Rifondazione Comunista e della Sinistra Anticapitalista. Marras, pasionaria delle battaglie della Valpolcevera, storica portavoce dei comitati di Fegino e Borzoli, in passato aveva già avuto esperienza di candidatura con Potere al Popolo e Chiamami Genova. "Vogliamo portare avanti la voce degli ultimi, degli emarginati, delle periferie, delle persone in difficoltà economia - ha detto durante la presentazione della lista unitaria La sinistra insieme, questa mattina al circolo Cap - ci proponiamo come la sinistra vera, quella anticapitalista, di classe e ambientalista, non quella finta sinistra liberista capace solo di sostenere i profitti". Su uno dei temi più caldi di questa campagna elettorale, quello del dislocamento dei depositi costieri, Marras è orientata sostanzialmente all'opzione zero: "Non devono stare più a Multedo e non devono essere trasferiti a ponte Somalia, serve una soluzione che rispetti la sicurezza delle persone e in questo momento a Genova non vedo questa soluzione". (ANSA).