Ospedale a Erzelli centro nazionale per cure con algoritmi

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - I rappresentanti dei ministeri della Salute e degli Affari regionali hanno visitato il Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, nell'ambito del progetto di Regione Liguria per il nuovo ospedale del ponente,l primo centro nazionale di medicina computazionale in Italia.

"Siamo soddisfatti - afferma il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - perché nel corso della visita il professor Giuseppe Ippolito e il consigliere Siniscalchi hanno avuto modo di valutare positivamente il nostro progetto, ritenendolo solido nella sostanza e avanzato nella visione. È stato uno step importante per la realizzazione del nuovo ospedale, che costituisce il progetto bandiera di Regione Liguria nell'ambito dei fondi del PNRR. Questa visita infatti è stata molto utile anche per meglio orientare la vocazione scientifica che dovrà avere la nuova struttura, legata fortemente alla ricerca computazionale grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia e il Cnr, con Liguria Digitale e con la Scuola Politecnica dell'Università di Genova. Il nuovo ospedale sarà il primo Centro nazionale di medicina tecnologica e computazionale, in grado quindi di applicare alla medicina le tecniche di calcolo più avanzate al mondo per assicurare lo sviluppo delle scienze della vita per un miglioramento continuo della salute dei cittadini. I punti di arrivo di questo tipo di ricerca sono la medicina di precisione e la medicina personalizzata, ovvero - conclude - la possibilità di disegnare le terapie in base alle caratteristiche del singolo paziente e della natura della sua patologia". (ANSA).