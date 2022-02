Nuova illuminazione per cupola della Basilica di Carignano

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Lo skyline della città ha un nuovo volto grazie alla nuova illuminazione realizzata da Aster in collaborazione con il Comune di Genova.

Un nuovo impianto che oltre all'illuminazione scenografica abbasserà notevolmente il dispendio di energia rispetto al precedente impianto del 60%.

«La nuova illuminazione della basilica di Carignano consente di esaltare la bellezza di una struttura meravigliosa di Genova - commenta il sindaco Marco Bucci - L'intervento offre una visione straordinaria della cupola durante la notte. Rendere la città più illuminata e valorizzare edifici storici sono attività essenziali per aumentare la qualità di vita dei genovesi e dei turisti». Ora il progetto è di portare i turisti e i cittadini sulla cupola.

Nelle prossime settimane ci sarà un interventoa per la valorizzazione del Castello di Nervi (ANSA).