Banche: Passadore chiude 2021 con utile netto 30,6 mln euro

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Il bilancio 2021 di Banca Passadore si è chiuso con un utile netto di 30,6 milioni in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. E' quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che si tratta del "miglior risultato della storia della banca per il quinto anno consecutivo e risulta triplicato rispetto a 10 anni fa" e "colloca la banca ai vertici in Italia in termini di profittabilità, il ROE è al 12,9%, e va molto oltre le previsioni, tenendo anche conto delle difficoltà congiunturali".

Il dividendo proposto all'assemblea salirà da 46,7 a 50 centesimi per azione. L'istituto registra inoltre un notevole incremento di tutti gli aggregati patrimoniali: depositi +13,8%, impieghi +7,1% e raccolta indiretta +11,8%. Il rapporto tra crediti deteriorati netti e totale degli impieghi si riduce ulteriormente all'1,17% con copertura quasi del 60%.

La banca prevede "una ulteriore importante crescita nell'ambito della digitalizzazione dei più innovativi processi ICT e fintech - settori come sempre sviluppati 'in house' in esclusiva per i propri clienti - con investimenti pari a circa 9 milioni nei prossimi tre anni". Con un investimento da 10 milioni è partita la riqualificazione della sede di Genova che porterà a una svolta green. L'istituto ha deliberato di costituire nel 2022 la 'Fondazione Passadore 1888' che si pone obiettivi di solidarietà e di utilità sociale oltre che di valorizzazione degli aspetti ambientali e storico-culturali.

