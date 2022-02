Serie A: Spezia-Fiorentina 1-2

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Fiorentina batte Spezia 2-1 (0-1) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Alberto Picco di La Spezia.

I gol: nel primo tempo per i viola Piatek al 42'; nel secondo tempo per i liguri Agudelo al 29'e per gli ospiti Amrabat al 44'. Nel primo tempo Piatek ha calciato sul palo un rigore al 16'. La corsa dello Spezia si ferma dopo quattro risultati utili consecutivi, ma la squadra di Thiago Motta resta con 5 punti di vantaggio sulla zoan retrocessione. La Fiorentina, grazie al successo, può mettere nel mirino un piazzamento che vale l'Europa