Carige: Benveduti, da azionisti aspettiamo impegno e dedizione

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - "Garantire la territorialità, con adeguato sostegno alle attività economiche e attenzione ai livelli occupazionali. È ciò che auspichiamo si realizzi nella nuova vita di Banca Carige". Lo afferma l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando l'approvazione del Fondo interbancario per la tutela del risparmio (Fitd) alla cessione della maggioranza di Carige a Bper.

"Come Regione Liguria, abbiamo apprezzato lo sforzo del management nell'uscire dal mare tempestoso in punta di piedi, e senza tanto clamore, come è costume di noi genovesi - aggiunge Benveduti - Ci aspettiamo altrettanto impegno e dedizione dai nuovi azionisti, confidenti che verrà garantita l'essenzialità che Carige ha sempre rappresentato per la nostra regione, evitando logiche speculative che non farebbero altro che impoverire ulteriormente il nostro tessuto economico". (ANSA).