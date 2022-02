Carabinieri Cites Spezia, in un anno sequestri e denunce

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 FEB - Intenso nel corso del 2021 il lavoro del Nucleo dei carabinieri del Cites della Spezia che si occupa di contrastare il commercio di animali e piante in via di estinzione, il maltrattamento di animali e il bracconaggio. Lo scorso anno sono state depositate presso l'autorità giudiziaria 10 comunicazioni di notizie di reato, sono state denunciate 8 persone ed eseguiti 5 sequestri penali. Sono stati inoltre elevati 42 verbali amministrativi per un importo complessivo sanzionato di oltre 47 mila euro ed eseguiti 2 sequestri amministrativi.

Oltre all'abbandono di alcune tartarughe, il Nucleo carabinieri Cites si è occupato della detenzione abusiva e dell'abbandono di rarissimi pappagalli, ha denunciato un allevatore di pitoni reali e multato il proprietario abusivo di un grosso Iguana verde. (ANSA).