Nel 2021 a Genova 1.700 multe per tutela decoro urbano

Nel 2021 a Genova il nucleo reati predatori della polizia locale ha multato 1.699 persone per violazione delle norme del decoro urbano. E' uno dei dati del bilancio del gruppo nato nel 2019. In due anni sono state denunciate 624 persone e 75 sono state arrestate. Nel solo 2021 sono state denunciate 339 persone e arrestate 34. Sempre nell'anno appena trascorso sono state restituiti beni rubati per un valore di 40 mila euro. Da inizio anno, invece, sono state denunciate 20 persone e 5 arrestate. L'anno scorso sono state in totale 4.868 le sanzioni elevate dal nucleo reati predatori: 2231 per violazioni al codice della strada; 1699 per illeciti di polizia urbana (come abbandono di rifiuti su suolo pubblico o bivacco sui gradini di luoghi di culto o di particolare importanza culturale); 352 per violazione normativa anti-Covid19; solo per citarne alcune.