Mons. Tasca a Palazzo Tursi, fare crescere la solidarietà

Visita augurale dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca a Palazzo Tursi. Il monsignore è stato ricevuto dal sindaco Marco Bucci e dal presidente del Consiglio comunale Federico Bertorello, oltre a una delegazione di assessori e dipendenti, in un appuntamento che, come ogni anno, ricambia la visita del sindaco in Curia nei giorni che precedono il Natale.

L'arcivescovo Tasca ha ringraziato la pubblica amministrazione e il Comune di Genova in particolare per il lavoro svolto nel periodo pandemico nella promozione del bene comune. "Bisogna aiutare le persone a crescere secondo il principio della partecipazione", ha rimarcato monsignor Tasca, combattendo l'idea che debbano essere sempre gli altri a risolvere i problemi. "Il più grande regalo che possiamo fare alla nostra città è di far crescere tra i cittadini il valore della solidarietà" "Genova e la Diocesi sono due comunità che parlano insieme e lavorano in sinergia. La nostra Amministrazione - ha detto Bucci - ha aumentato i fondi per il sociale da 43 milioni a 65 milioni di euro: crediamo nel sociale e nell'aiuto alle persone più bisognose ma serve l'aiuto di tutte le organizzazioni della città a partire dalla Chiesa cattolica, che ci aiuterà a vincere questa grande sfida". Il presidente Bertorello ha definito la presenza in Comune dell'arcivescovo "l'ennesimo auspicio per un ritorno alla vita normale che speriamo di ritrovare presto. La Diocesi resta un importante interlocutore per l'Amministrazione comunale ed è fondamentale continuare a lavorare insieme per la collettività e cercando sempre di perseguire il bene di Genova e dei genovesi, nel segno del reciproco aiuto e cooperazione".