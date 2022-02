Ex mercato comunale Genova diventa grande centro del riuso

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - L'ex mercato comunale di via Bologna, a Genova, diventerà il più grande centro del riuso cittadino di Amiu, per il recupero di mobili e oggetti, laboratori di trasformazione, spazi per la didattica e mercatino dei materiali riciclati. La struttura è passata dal Comune ad Amiu e dopo una lunga attesa dovuta anche al periodo pandemico i lavori - per un investimento di 400 mila euro - partiranno tra due settimane per durare sei mesi. Nell'ex mercato di via Bologna c'è stato un sopralluogo dell'assessore all'Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora, del presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, e del presidente di Amiu Pietro Pongiglione.

La struttura di quasi 300 metri quadri si presenta oggi come decadente ma sarà riconfigurata con 165 metri quadri dedicati all'esposizione di mobili e oggetti recuperati, 35 metri quadri per un "repair café", 70 metri quadri per laboratori didattici, un piccolo ufficio e un magazzino esterno per lo stoccaggio del materiale. "L'ex mercato di via Bologna è candidato a essere il più grande centro del riuso della città dopo la perdita della Fabbrica del riciclo nel crollo di ponte Morandi", dice Campora.

Grazie al Pnrr i centri del riuso in città potrebbero anche aumentare. "E' un tema - aggiunge Campora - che dovrà dotarsi di una strategia più ampia, perciò la nostra volontà è di avviare un confronto con tutte le realtà legate al volontariato".

"Questo spazio viene finalmente recuperato - sottolinea Colnaghi - andando nella direzione del rifiuto zero, bisogna far crescere la cultura del riuso". "Il centro sarà uno spazio creativo e innovativo - afferma Pongiglione - vogliamo favorire attività mirate all'assunzione di nuovi stili di vita più sostenibili, coinvolgendo anche gli studenti". (ANSA).