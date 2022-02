Droga: confiscati beni per 265 mila euro a trafficante Sanremo

La guardia di finanza di Imperia ha confiscato in via definitiva due appartamenti e un box auto, per un valore di 265 mila euro, riconducibili a Brunello Moraldo, ma intestati alla ex compagna, ai figli e alla sua attuale compagna. I beni sono stati confiscati sulla base di un'ordinanza della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Genova, emessa in seguito a una indagine coordinata dalla procura imperiese. L'uomo era già stato condannato per spaccio e traffico di stupefacenti.

Nei suoi confronti è stata anche applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per cinque anni, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Sanremo. Le fiamme gialle hanno tenuto conto dei precedenti penali di Moraldo, che si trova nel carcere di Sanremo, del suo profilo di "pericolosità sociale" e del fatto che lo stesso, a detta degli inquirenti, vivesse principalmente di traffici illeciti legati al mondo degli stupefacenti. Nei suoi confronti e delle persone a lui collegate, infatti, erano stati effettuati accertamenti patrimoniali di prevenzione sulle posizioni reddituali degli ultimi venti anni, dai quali è emersa una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio ufficialmente posseduto da due donne (l'ex convivente e l'attuale compagna), individuate quali intestatarie "di comodo" dell'uomo. In seguito all'indagine la procura di Imperia ha attivato la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Genova, che ha applicato il codice antimafia, e a ottobre ha emesso un decreto di sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione dei beni immobili a gennaio ha disposto la confisca definitiva.