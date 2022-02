Solidarietà Pci a bimbi scuola infanzia dopo sequestro cartelli

Il Partito Comunista esprime "solidarietà alle insegnanti e ai piccoli della Scuola d'infanzia Firpo, che nella giornata di ieri, in una pacifica manifestazione contro l'amministrazione locale e contro il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in un'ipocrita visita in città, si sono visti portare via dalle forze dell'ordine i colorati cartelli che chiedevano investimenti nella scuola pubblica e un'aria più pulita da respirare". "Evidentemente - si legge in una nota -, la chiara risposta è che non verrà investito un centesimo di più, rispetto alle briciole stanziate nel Pnrr, nella scuola pubblica, l'aria del quartiere di Sampierdarena sarà più cancerogena e di riflesso non ci si potrà nemmeno curare se non si dispongono le possibilità economiche, visti i piani per la sanità pubblica e lo smantellamento del poco che rimane sul territorio dall'amministrazione Toti-Bucci".