Ubriaco guida Tir sull'A10, fermato da Polstrada

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - La Polizia stradale ha fermato in A10 un autotrasportatore spagnolo che guidava un pesante Tir verso Ventimiglia completamente ubriaco. La polstrada è stata avvertita da alcuni automobilisti che hanno segnalato i mezzo pesante che dopo avere urtato un veicolo in transito e le barriera di sicurezza lungo carreggiata autostradale, aveva ripreso il viaggio in direzione Ventimiglia. Subito dopo l'area di servizio San Cristoforo nel Comune di Savona, con il supporto di una seconda pattuglia riuscita ad arrivare sul posto la Polstrada è riuscita a bloccare in condizioni di sicurezza il Tir. Il camionista, sottoposto a due prove etilometriche è stato trovato con un tasso alcolemico pari ad 1,38 g/l. In più l'uomo non aveva inserito la carta nel tachigrafo. Lo spericolato autotrasportatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per il tachigrafo. Il tir è stato sottoposto a fermo amministrativo (ANSA).