Pnrr: Bucci, serve semplificazione, burocrazie inaccettabili

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - "Ci sono complicazioni burocratiche non necessarie e inaccettabili, quello di cui abbiamo bisogno, e lo diremo oggi al ministro, è la semplificazione". Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del convegno sul piano nazionale di ripresa e resilienza, "Italia Domani", a palazzo Ducale, alla presenza del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e di Marco Leonardi, capo del dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio. Il primo cittadino ha affermato che Genova è "pronta a gestire i soldi del Pnrr in tempi rapidi, abbiamo dimostrato con la costruzione del ponte San Giorgio cosa vuol dire lavorare in un certo modo ma ciò di cui abbiamo bisogno è la semplificazione".

Bucci aggiunge: "Il modo di lavorare che abbiamo messo in atto con il ponte di Genova vorremmo fosse applicato a tutti gli altri progetti, in questo modo noi possiamo garantire di arrivare in fondo". Il sindaco ha poi ricordato che per la città di Genova, dal Pnrr, sono in arrivo un miliardo di euro, altri cinque provengono da altri fondi e che restano però da trovarsi altri due miliardi per portare a termine due progetti importanti. "Uno è il porto ecosostenibile, che per essere completato ha bisogno di altri 800, 900 milioni - spiega - e poi il progetto per avere il cloud nazionale qui a Genova, ovvero il sistema digitale che ci consenta di avere l'ottimizzazione dell'arrivo dei cavi internet, e aspettiamo che il ministero, non quello di Cingolani, quello di Colao, ci dia la possibilità di avere anche questo progetto finanziato. Dopodiché avremo veramente delineato il futuro di questa città". (ANSA).