Sanremo: Michielin, critiche non mi toccano, orchestra è con me

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "Le polemiche? Ma no, non ne ho lette tane. Io sto con i musicisti, sto nella musica, adoro vivere questa dimensione. L'orchestra mi ringrazia, mi manda messaggi: per me l'importante è che sia fatto un buon lavoro con l'orchestra". Lo dice Francesca Michielin al debutto da direttore d'orchestra al festival di Sanremo per l'amica Emma.

"E' una collaborazione bellissima, molto sincera. E dal podio sento che è qualcosa che stiamo facendo tutti insieme qualcosa di speciale. Se non avessi stima e affetto per Emma sarebbe stato difficile ottenere questo risultato", ha aggiunto la poliedrica artista. (ANSA).