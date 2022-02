Mannoia con Sangiovanni, festival ponte fra generazioni

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - L'accoppiata tra Sangiovanni e Fiorella Mannoia, che hanno scelto la bellissima e potente A muso duro di Pierangelo Bertoli, è il simbolo di un festival ponte fra le generazioni.

"Non mi sono ancora abituata a questo palco", dice Mannoia alla fine dell'esibizione. "Grazie a Sangiovanni per aver scelto questa canzone, brani di questa grandezza annullano qualsiasi barriera, qualsiasi età anagrafica". "Molti giovani - le fa eco Amadeus - hanno scelto canzoni importanti come questa, perché le conoscono e le amano". "Se non sappiamo da dove veniamo non sapremo neanche dove andiamo", chiosa Mannoia che poi ricorda come proprio il 4 febbraio 1987 cantò per la prima volta Quello che le donne non dicono sul palco dell'Ariston.

E Amadeus, che ha imparato la lezione dopo le polemiche degli anni scorsi sul 'sessismo' dei fiori, ha un omaggio floreale per entrambi. (ANSA).