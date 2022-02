Giannetta, io qui come un'invitata alle nozze reali

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "Mi sento come un'invitata a un matrimonio reale. Non appartengo a questo mondo, ma è un invito bellissimo". Maria Chiara Giannetta, l'attrice protagonista della fortunata fiction di Rai1 Blanca, è arrivata a Sanremo, dove stasera sarà al fianco di Amadeus come co-conduttrice. "Con Amadeus ci siamo conosciuti ai Soliti Ignoti. Galeotte furono le friselle. Certo, volevo fare quella simpatica e intelligente, ma dopo Drusilla che è stata meravigliosa, dovrò cambiare strategia - ha scherzato -. Il mio approccio al festival sarà quello di dare alla musica la me stessa che ha colpito Amadeus".

La giovane attrice ha poi commentato la scelta delle altre donne: "Siamo tutte donne diverse, tutte straordinarie in quello che fanno. Ho realizzato di essere la più piccola, e mi voglio divertire come i più piccoli". (ANSA).