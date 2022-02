Coletta, Ama quater? perché no, è un'ovvia possibilità

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "A parte me, anche l'ad Fuortes sta riflettendo sulla ovvia possibilità che Amadeus continui questo viaggio. Perché no?". Lo dichiara il direttore di Rai1 Stefano Coletta, aprendo a un Ama quater al festival, dopo gli ottimi risultati ottenuti. "Siamo concentrati su questo festival, ma ne parleremo immediatamente dopo. Ribadisco che il lavoro straordinario della direzione artistica ha creato un nuovo codice per Sanremo e quindi penso che sarà inevitabile", ha aggiunto Coletta esprimendo anche il desiderio di voler far affrontare ad Amadeus nuove sfide. "Mi piacerebbe portarlo in tv su generi nuovi, perché lui è molto curioso. Magari Fiorello pensi che sia imprevedibile, ma anche Ama è uno che si diverte a immaginare nuove esperienze". (ANSA).