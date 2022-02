Muti, no ad Armani? Nessuno sgarbo, volevo look diverso

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - "Ho voluto avere un look diverso, che male c'è? Non è uno sgarbo ad Armani. Stavolta non ci siamo trovati". Ornella Muti spiega la decisione che l'ha portata a dire no a Giorgio Armani, dopo anni.

"La polemica sull'interruzione del rapporto con Giorgio Armani non è nata da me. Sono stata testimonial per mia scelta per tanti anni. E ne sono felice. Giorgio è unico, e rimarrà re Giorgio. Lo ammiro, lo stimo, lo amo. Ma volevo un look diverso". (ANSA).