Sampdoria insiste per l'attaccante Defrel

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - L'avvocato Antonio Romei, componente del cda della Sampdoria con delega al mercato, sta parlando con i dirigenti del Sassuolo per cercare di riportare a Genova Gregoire Defrel che già aveva indossato la maglia blucerchiata nel 2018 -2019 realizzando 11 gol. Un attaccante che il tecnico Marco Giampaolo conosce benissimo ma la trattativa non è semplice visto l'ingaggio alto e il Sassuolo prima di cederlo vuole inserire un altro attaccante nell'organico.

Intanto lascia ufficialmente la Sampdoria il difensore Radu Dragusin che torna alla Juve proprietaria del cartellino. Mentre il nuovo acquisto Abdelhamid Sabiri, acquistato dall'Ascoli in prestito si presenta così: "E' un onore vestire una maglia così prestigiosa". Una curiosità, è il primo calciatore di origini marocchine nella storia della Sampdoria. (ANSA).