Calcio:Genoa;ecco Gudmundsson, esterno islandese dall'Olanda

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Ottavo colpo per il Genoa di Alexander Blessin. Dall'Az Alkmaar ecco Albert Gudmundsson, ala destra islandese classe 1997, già nazionale del suo paese con 29 presenze e 6 reti, che i rossoblù hanno acquistato a titolo definitivo. Gudmundsson, figlio e nipote d'arte tanto che il bisnonno giocò nel Milan nella stagione '48/'49, dopo il settore giovanile in patria ha proseguito tutta la sua carriera in Olanda vestendo tra le altre le maglie dell'Heerenveen, del Psv Eindhoven e infine dell'Az Alkmaar. Oltre a Gudmundsson, primo giocatore islandese a vestire la maglia del Genoa, Blessin potrà contare anche su Lennart Czyborra, esterno sinistro, che farà rientro in anticipo dal prestito all'Arminia Bielefeld. (ANSA).