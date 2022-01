Covid: test gratuiti per alunni primarie con richiesta pediatra

(ANSA) - GENOVA, 28 GEN - Regione Liguria, dopo un incontro con le parti interessate, "la prossima settimana recepirà la nuova ordinanza del generale Figliuolo che allinea il percorso dei tamponi gratuiti per gli alunni della scuola primaria con quello della secondaria". Lo annuncia il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

In Liguria i test gratuiti anche per la scuola primaria sono già garantiti, ma per effettuarli serve ricevere dalla scuola il provvedimento della Asl. Ora la procedura è più semplice. Fino al 28 febbraio le famiglie avranno la possibilità di eseguire tamponi rapidi gratuiti rivolgendosi in alternativa ai siti specificatamente individuati dall'Asl di riferimento, al proprio pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale, "affinché questi provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti al protocollo d'intesa". E' quanto prevede una circolare del Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, inviata alle Regioni. (ANSA).