Alcolista in auto semina il panico alla Spezia, fermato

Con l'auto ha rischiato di investire tre pedoni e di impattare frontalmente contro due scooter. Uno spezzino di mezza età, alcolista in cura al Centro di igiene mentale e al Sert, ha seminato il panico questa mattina a bordo della sua Fiat Panda. L'automobile è stata notata mentre procedeva priva di controllo lungo viale San Bartolomeo, invadendo la corsia opposta e rischiando più volte lo scontro. Sono stati il coraggio e la prontezza di un automobilista a evitare che si consumasse la tragedia: ha superato la Panda e si è messo con il suo veicolo di traverso bloccando la strada. L'uomo alla guida era in uno stato di malessere tale da non essere in grado quasi di fornire nemmeno il proprio nome agli agenti della polizia locale, arrivati sul posto. È stato così portato al pronto soccorso della Spezia per gli accertamenti del caso e per essere sottoposto agli esami tossicologici per verificare se si sia messo alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche.

Gli agenti hanno accertato che l'uomo, residente in città, era in cura per gravi problemi di alcolismo. La sua patente di guida non era interessata da alcun provvedimento ma al termine degli accertamenti ne verrà richiesta la revisione per verificare se sussistono ancora le condizioni psico-fisiche necessarie a poter guidare.