Giorno Memoria: al Ducale a Genova autorità e studenti

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Per commemorare il ricordo dell'Olocausto, delle leggi razziali, della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione e la prigionia domani è in programma a Palazzo Ducale a Genova una Cerimonia Istituzionale nella suggestiva cornice della Sala del Maggior Consiglio alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia e di una rappresentanza di studenti.

L' orazione ufficiale, informa la Prefettura, verrà tenuta dalla professoressa Anna Foa, storica, esperta in ambito nazionale di storia dell'ebraismo. Nel corso della cerimonia saranno premiati gli studenti degli istituti scolastici che hanno partecipato alla XX edizione del concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah" nonché le scuole che nelle precedenti edizioni del concorso hanno dato un contributo particolare, partecipando con assiduità e costanza, con lavori apprezzati dalle Commissioni giudicatrici.

L' evento si concluderà con la consegna, da parte del Prefetto di Genova, Renato Franceschelli, delle Medaglie d'Onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, ed ai familiari dei deceduti, deportati o internati, e destinati al lavoro coatto, per l'economia di guerra.

L' importante riconoscimento sarà conferito a Eugenio Bisio, Angelo Cordano, Sirio Cuneo, Renato Dianti, Mario Sacchetti e Guido Talamazzi.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook "Comune di Genova - Genoa Municipality" al link: www.facebook.com/ComunediGenova. (ANSA).