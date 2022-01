Covid: Volotea chiude base Genova. Aeroporto, 'dispiaciuti'

A causa della crisi provocata dalla pandemia, la compagnia aerea spagnola Volotea ha deciso di chiudere la base di Genova, inaugurata nel 2017, ed ha comunicato ai piloti, agli assistenti di volo e al personale di terra di stanza nel capoluogo ligure, circa 50 persone, di scegliere un'altra base in cui essere trasferiti. In una nota, i vertici dello scalo ligure affermano di essere "naturalmente dispiaciuti per questa decisione, maturata nell'ambito di un rapporto di forte collaborazione e fiducia consolidatosi nel tempo".

La compagnia e l'aeroporto avevano firmato un contratto pluriennale: "Volotea - dice una nota dei vertici dello scalo -, negli anni precedenti la pandemia ha portato a una forte e costante crescita del numero di destinazioni e passeggeri sullo scalo genovese".

"Siamo spiacenti di dover congelare la nostra base di Genova - spiega nella nota Volotea -. Purtroppo, l'attuale situazione pandemica, in un contesto in continua evoluzione, ci costringe a riorganizzare il nostro network. Riconfermiamo la nostra vicinanza alla città di Genova dove per i prossimi mesi abbiamo in vendita oltre 220.000 posti. A tutto il nostro personale impegnato presso lo scalo è stata offerta la possibilità di trovare impiego presso una delle nostre altre basi, ed è stato dato supporto per un eventuale spostamento".

Secondo l'aeroporto "la sospensione della base non avrà impatto sulle operazioni di Volotea e sul servizio ai viaggiatori in partenza e in arrivo".