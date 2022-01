Ricoverata Covid scappa da ospedale e prende bus, denunciata

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Ricoverata per Covid scappa dal pronto soccorso e prende l'autobus. È successo ieri all'ospedale Galliera. La donna, una cittadina albanese di 30 anni, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile per interruzione di pubblico servizio e inosservanza delle leggi anticontagio.

Dopo essere scappata dall'ospedale la paziente ha preso il bus rifiutandosi di mostrare il green pass. A quel punto l'autista si è fermato e ha chiamato il 112. Dai controlli è emerso che la donna era positiva. Sono scattate tutte le misure di sanificazione sul bus mentre i militari dopo la denuncia hanno chiamato il 118 per farla ricoverare di nuovo. (ANSA).