Covid: Gimbe, in Liguria stabile numero nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Nella settimana 12-18 gennaio la Fondazione Gimbe ha registrato una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2124) e invariata la percentuale di nuovi casi (0%) rispetto alla settimana precedente. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana provincia per provincia: Genova 2.531, Savona 2.269, Imperia 2.263 e La Spezia 2.163.

Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica 39,8% (settimana scorsa era 37,8%) e in terapia intensiva 19% occupati da pazienti Covid-19. Quest'ultimo dato è l'unico che tiene la Liguria ancora in giallo (il limite è il 20%) gli altri due indicatori (incidenza e occupazione letti in area medica) sono sopra la soglia che porta in arancione (i limiti sono 150 per 100 mila abitanti, e 30%). Gimbe segnala che i dati della Liguria risentono di importanti ricalcoli avvenuti nelle ultime due settimane.

Dal report settimanale emerge che a popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 80,1% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 3,2% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 64,9% (media Italia 70,8%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 3,9% (media Italia 5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 13,3% (media Italia 19,9%) solo con prima dose. (ANSA).