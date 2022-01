Coppia litiga in casa e la polizia trova marijuana, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Un litigio animato tra una coppia fa scoprire quasi 400 grammi di marijuana. La polizia ha così arrestato una coppia di genovesi, lui 49 anni e lei 47, per spaccio. Gli agenti del commissariato centro sono intervenuti nella centralissima via XX Settembre dopo la segnalazione di alcuni vicini che hanno sentito le urla dei due. Quando la donna ha aperto la porta, i poliziotti hanno sentito l'odore della cannabis e hanno perquisito l'abitazione. Dentro un paio di calzini infilati in un trolley hanno trovato la droga e oltre che cinque mila euro in contanti. (ANSA).