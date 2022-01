Trasporti: è emergenza per gli attacchi cyber

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Nemmeno il settore dei trasporti e della logistica è immune dagli attacchi cyber sulla rete. Fughe di dati, hackeraggi, spionaggio informatico. Come e con quali strumenti difendersi saranno i temi del convegno 'Cyber security, un'emergenza per la filiera Trasporti e Logistica' che si svolgerà a Genova il 24 gennaio, organizzato da Logistic digital community (comunità virtuale tra gli operatori del settore trasporto e logistica che aggrega istituzioni, aziende e associazioni impegnate nella sfida del cambiamento digitale) con Federlogistica, Confrasporto e Confcommercio. Nel corso dei lavori, ai quali parteciperanno fra gli altri il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente nazionale di Federlogistica-Conftrasporto Luigi Merlo, verranno approfonditi i temi della cybersecurity nella logistica, i profili economico-finanziari connessi alla cyber, gli aspetti normativi di responsabilità e i riflessi assicurativi.

"Si tratta della seconda iniziativa messa in campo dalla Logistic digital community - spiega Davide Falteri vicepresidente nazionale di Federlogistica e vicepresidente di Confcommercio Genova -, dopo l'evento di lancio che nell'ottobre scorso aveva visto la partecipazione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini".

Organizzato in presenza presso la sede di Liguria Digitale, l'evento sarà trasmesso anche in streaming. (ANSA).